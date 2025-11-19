flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1876 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1876 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1876 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,732,263

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1876
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1876 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (49)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1876 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1286, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 1.300 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Davissons Ltd. - 19. November 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 18. November 2025
VerkäuferBAC
Datum18. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 130 PLN
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungAU
Preis
84 $
Preis in Auktionswährung 74 EUR
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
VerkäuferNumismatica Raponi
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 25. März 2025
VerkäuferBAC
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 18. Dezember 2024
Verkäuferibercoin
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 18. Dezember 2024
Verkäuferibercoin
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 5. November 2024
VerkäuferBAC
Datum5. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 7. Mai 2024
VerkäuferBAC
Datum7. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
Frankreich 5 Franken 1876 K "Herkules" auf der Auktion Numedux - 12. April 2024
VerkäuferNumedux
Datum12. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
