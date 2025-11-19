FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1876 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,732,263
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1876
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1876 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1286, welches bei Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün für 1.300 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2017.
