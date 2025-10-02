flag
Frankreich

5 Franken 1875 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1875 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1875 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,661,440

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1875
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:70 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1875 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (39)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1875 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 948503, welches bei cgb.fr für 286 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 128 PLN
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum29. August 2025
ErhaltungXF
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 113 PLN
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum29. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
VerkäuferNumismatica Raponi
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion COINSNET - 24. Februar 2024
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion COINSNET - 24. Februar 2024
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Stephen Album - 17. September 2023
VerkäuferStephen Album
Datum17. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. September 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Rio de la Plata - 17. März 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum17. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 10. September 2022
VerkäuferCoins NB
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 28. November 2021
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum28. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 8. September 2021
VerkäuferBAC
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 17. März 2021
VerkäuferBAC
Datum17. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
