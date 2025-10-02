FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1875 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,661,440
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1875
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:70 USD
Auktionspreise (39)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1875 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 948503, welches bei cgb.fr für 286 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum17. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoins NB
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum28. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte