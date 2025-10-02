5 Franken 1875 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1875 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 948503, welches bei cgb.fr für 286 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (3) AU (2) XF (5) VF (25) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (1) Service PCGS (2) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Aureo & Calicó (1)

BAC (9)

cgb.fr (2)

Coinhouse (1)

Coins NB (1)

COINSNET (1)

Heritage (1)

HERVERA (2)

Ibrahim's Collectibles (1)

Inasta (1)

iNumis (1)

Katz (2)

Monnaies d'Antan (2)

Numisbalt (1)

Numismatica Raponi (1)

Pliego (2)

Rio de la Plata (3)

Soler y Llach (2)

Srebrna Uncja (3)

Stephen Album (1)