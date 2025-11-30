FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1874 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1874
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (81)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20500, welches bei Stack's Bowers für 1.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. August 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
638 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
