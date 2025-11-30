flag
5 Franken 1874 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1874 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1874 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1874
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1874 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (81)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20500, welches bei Stack's Bowers für 1.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. August 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
638 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 2. Oktober 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 150 PLN
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum29. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. August 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 29. August 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum29. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Srebrna Uncja - 13. Juni 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum13. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 27. Mai 2025
VerkäuferBAC
Datum27. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion BAC - 14. Januar 2025
VerkäuferBAC
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 K "Herkules" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
