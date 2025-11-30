5 Franken 1874 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20500, welches bei Stack's Bowers für 1.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. August 2018.

Erhaltung UNC (29) AU (9) XF (19) VF (22) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (10) MS64 (6) MS63 (4) MS62 (2) VF35 (3) DETAILS (2) Service NGC (17) PCGS (10)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (2)

Alexander (2)

Aste (1)

Auction World (1)

Aureo & Calicó (2)

BAC (12)

Cayón (1)

cgb.fr (5)

Coins NB (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Goldberg (2)

Heritage (8)

Hess Divo (1)

ibercoin (4)

Ibrahim's Collectibles (3)

ICE (1)

iNumis (8)

Katz (2)

Künker (1)

MDC Monaco (2)

Monnaies d'Antan (1)

Numisbalt (2)

Numisor (1)

Pegasus Auctions (1)

Pesek Auctions (2)

Rio de la Plata (1)

Rzeszowski DA (1)

Spink (2)

Srebrna Uncja (4)

Stack's (3)

Tauler & Fau (1)

WCN (1)