5 Franken 1871 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32033, welches bei Heritage Auctions für 3.720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung UNC (7) AU (1) XF (13) VF (33) F (6) VG (1) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS64 (7) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (2) Service PCGS (12) NGC (1)

