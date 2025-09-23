FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1871 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC74,609
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionspreise (66)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32033, welches bei Heritage Auctions für 3.720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1180 $
Preis in Auktionswährung 1000 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum22. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
