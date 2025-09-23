flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1871 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1871 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1871 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC74,609

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1871 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (66)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32033, welches bei Heritage Auctions für 3.720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion VINCHON - 11. Dezember 2025
VerkäuferVINCHON
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
211 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1180 $
Preis in Auktionswährung 1000 EUR
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion WAG - 6. April 2025
VerkäuferWAG
Datum6. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 18. Januar 2025
VerkäuferCoins NB
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion ibercoin - 21. März 2024
Verkäuferibercoin
Datum21. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 22. September 2023
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum22. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion iBelgica - 21. Juni 2023
VerkäuferiBelgica
Datum21. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion Pegasus Auctions - 4. Juni 2023
VerkäuferPegasus Auctions
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 24. Januar 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
