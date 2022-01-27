5 Franken 1889 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1889 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 298, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 58.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.

Erhaltung PROOF (4) AU (1) Erhaltung (slab) PF67 (1) PF63 (1) PF60 (1) Service NGC (2) PCGS (1)