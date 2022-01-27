FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1889 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF20
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1889
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:47000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):51000 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1889 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 298, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 58.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
47215 $
Preis in Auktionswährung 42000 EUR
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
71738 $
Preis in Auktionswährung 58000 EUR
