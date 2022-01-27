flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1889 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1889 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1889 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF20

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1889
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:47000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):51000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1889 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1889 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 298, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 58.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1889 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungPF60 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1889 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungPF63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1889 A "Herkules" auf der Auktion Maître Wattebled - 27. Januar 2022
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
47215 $
Preis in Auktionswährung 42000 EUR
Frankreich 5 Franken 1889 A "Herkules" auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
71738 $
Preis in Auktionswährung 58000 EUR
Frankreich 5 Franken 1889 A "Herkules" auf der Auktion Künker - 27. Januar 2011
VerkäuferKünker
Datum27. Januar 2011
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1889Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen