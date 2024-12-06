flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1878 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1878 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1878 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,154
  • Auflage PROOF30

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1878
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):61000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1878 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (13)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1878 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 780, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion Negrini - 1. Juni 2024
VerkäuferNegrini
Datum1. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
7600 $
Preis in Auktionswährung 7000 EUR
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion Numismatica Picena - 1. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Picena
Datum1. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
18965 $
Preis in Auktionswährung 18000 EUR
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion Olivier Goujon - 16. Juni 2020
VerkäuferOlivier Goujon
Datum16. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungPF62 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1878 A "Herkules" auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
