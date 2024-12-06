FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1878 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,154
- Auflage PROOF30
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1878
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):61000 USD
Auktionspreise (13)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1878 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 780, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
18965 $
Preis in Auktionswährung 18000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungPF62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte