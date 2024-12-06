5 Franken 1878 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1878 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 780, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung PROOF (2) UNC (5) AU (1) XF (3) VF (1) F (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (4) XF40 (2) PF65 (1) PF62 (1) Service PCGS (6) NGC (2)