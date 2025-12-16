flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1877 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1877 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1877 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,631,994

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1877
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1877 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (155)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1877 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30514, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Dezember 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 38 GBP
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 125 PLN
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Numedux - 25. Oktober 2025
VerkäuferNumedux
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Cayón - 9. Juli 2025
VerkäuferCayón
Datum9. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion San Martino - 8. Juni 2025
VerkäuferSan Martino
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 3. Juni 2025
Verkäufercgb.fr
Datum3. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 27. Mai 2025
VerkäuferBAC
Datum27. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 3. April 2025
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum3. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1877 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
