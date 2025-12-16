FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1877 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,631,994
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1877
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (155)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1877 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30514, welches bei Heritage Auctions für 8.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 125 PLN
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...8
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte