5 Franken 1876 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1876 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1876 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Münzenonline

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC8,800,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1876
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):11000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1876 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (374)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1876 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 122, welches bei Maison R&C für 175.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juli 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion WCN - 1. Januar 2026
VerkäuferWCN
Datum1. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 220 PLN
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 150 PLN
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion WCN - 11. Dezember 2025
VerkäuferWCN
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 28. November 2025
VerkäuferNumisCorner
Datum28. November 2025
ErhaltungMS60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion WCN - 27. November 2025
VerkäuferWCN
Datum27. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Grün - 12. November 2025
VerkäuferGrün
Datum12. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. November 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 28. Oktober 2025
VerkäuferBAC
Datum28. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Numedux - 25. Oktober 2025
VerkäuferNumedux
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 25. Oktober 2025
VerkäuferCoins NB
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 11. Oktober 2025
VerkäuferCoins NB
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Russiancoin - 2. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 27. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum27. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1876 A "Herkules" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
