FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1876 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC8,800,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1876
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):11000 USD
Auktionspreise (374)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1876 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 122, welches bei Maison R&C für 175.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juli 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 150 PLN
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
