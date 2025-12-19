FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1875 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC13,338,560
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1875
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):21000 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1875 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31175, welches bei Heritage Auctions für 22.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...15
Wo zu kaufen?
