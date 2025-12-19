flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1875 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1875 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1875 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC13,338,560

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1875
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):21000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1875 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (308)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1875 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31175, welches bei Heritage Auctions für 22.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Dezember 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 40 USD
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 3. Dezember 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion KM NUMIS - 19. November 2025
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion KM NUMIS - 19. November 2025
VerkäuferKM NUMIS
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Stephen Album - 18. November 2025
VerkäuferStephen Album
Datum18. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. November 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 28. Oktober 2025
VerkäuferBAC
Datum28. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 25. Oktober 2025
VerkäuferCoins NB
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 5. Oktober 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 5. Oktober 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1875 A "Herkules" auf der Auktion Artemide Kunstauktionen - 1. Februar 2026
VerkäuferArtemide Kunstauktionen
Datum1. Februar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1875Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen