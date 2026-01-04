FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1874 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Artemide Aste s.r.l.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC7,999,202
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1874
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):79000 USD
Auktionspreise (196)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3955, welches bei Heritage Auctions für 216.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
