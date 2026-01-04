5 Franken 1874 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3955, welches bei Heritage Auctions für 216.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2022.

Erhaltung PROOF (4) UNC (51) AU (23) XF (57) VF (35) F (2) Keine Note (24) Erhaltung (slab) MS66 (7) MS65 (8) MS64 (3) MS63 (5) MS62 (6) PF64 (2) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (1) Service PCGS (21) NGC (14)

