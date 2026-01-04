flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1874 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1874 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1874 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Artemide Aste s.r.l.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,999,202

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1874
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):79000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1874 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (196)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1874 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3955, welches bei Heritage Auctions für 216.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 17. Januar 2026
VerkäuferCoins NB
Datum17. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
172 $
Preis in Auktionswährung 147 EUR
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 51 EUR
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 18. November 2025
VerkäuferBAC
Datum18. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 9. November 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. November 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 25. Oktober 2025
VerkäuferCoins NB
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 5. Oktober 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 5. Oktober 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Antivm Numismatica - 20. September 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum20. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Via - 25. August 2025
VerkäuferVia
Datum25. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1874 A "Herkules" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
