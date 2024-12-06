flag
5 Franken 1871 A "Herkules". Biene (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Biene

Avers 5 Franken 1871 A "Herkules" Biene - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1871 A "Herkules" Biene - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC237,906

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (45)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Biene. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 288, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 12. November 2024
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 12. November 2024
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum12. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungXF
Preis
135 $
Preis in Auktionswährung 121 EUR
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Nihon - 10. Dezember 2023
VerkäuferNihon
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Münzenonline - 24. November 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 31. Oktober 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 1. August 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum1. August 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungVF35
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Florange - 18. Januar 2023
VerkäuferFlorange
Datum18. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 11. Dezember 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. November 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Coins NB - 19. März 2022
VerkäuferCoins NB
Datum19. März 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 21. November 2021
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum21. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 29. Mai 2021
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum29. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 5 Franken 1871 A "Herkules" auf der Auktion Felzmann - 18. Januar 2021
VerkäuferFelzmann
Datum18. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
