5 Franken 1871 A "Herkules". Biene (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Biene
Foto von: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC237,906
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (45)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Biene. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 288, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungVF35
Preis
VerkäuferCoins NB
Datum19. März 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
123
