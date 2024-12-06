5 Franken 1871 A "Herkules". Biene (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Herkules" mit Markierung A. Biene. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 288, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.

