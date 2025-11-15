FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1870 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC261,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 285, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.
