Frankreich
Zeitraum:1775-1940

5 Franken 1870 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1870 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1870 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC261,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (90)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 285, welches bei ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungAU
Preis
291 $
Preis in Auktionswährung 250 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1700 $
Preis in Auktionswährung 1700 USD
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 29. April 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum29. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 11. Juli 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum11. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 11. Juli 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum11. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 11. Juli 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum11. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Katz - 29. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Herkules" auf der Auktion Naumann - 7. Januar 2024
VerkäuferNaumann
Datum7. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
