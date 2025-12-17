flag
5 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Nomisma Spa

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • Auflage UNC1,185,100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (353)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30506, welches bei Heritage Auctions für 16.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion ibercoin - 17. Dezember 2025
Verkäuferibercoin
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Bolaffi - 5. Dezember 2025
VerkäuferBolaffi
Datum5. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
175 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 16. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 15. November 2025
VerkäuferHöhn
Datum15. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Stack's - 19. Oktober 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 3. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Via - 25. August 2025
VerkäuferVia
Datum25. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coins NB - 12. Juli 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1870 A "Mit Slogan" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
