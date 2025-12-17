5 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30506, welches bei Heritage Auctions für 16.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.

Erhaltung UNC (72) AU (53) XF (122) VF (97) F (1) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (17) MS63 (24) MS62 (8) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (4) DETAILS (7) GENUINE (1) Service NGC (46) PCGS (28) ANACS (2) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (2)

Alexander (3)

Attica Auctions (1)

Auction World (21)

Auctiones (4)

Aureo (1)

Aureo & Calicó (6)

BAC (9)

Baldwin's of St. James's (1)

Beaussant Lefèvre (1)

Bertolami (1)

Bolaffi (2)

Busso Peus (2)

Cayón (2)

cgb.fr (5)

CHS Basel Numismatics (3)

CNG (4)

Coinhouse (11)

Coins NB (7)

Florange (1)

Frühwald (1)

GINZA (4)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (27)

Heritage Eur (1)

HERVERA (11)

Hess Divo (3)

Höhn (6)

ibercoin (7)

Ibrahim's Collectibles (5)

Inasta (11)

iNumis (16)

Jean ELSEN (3)

Katz (24)

Künker (8)

La Galerie Numismatique (4)

Leu (1)

M&M AG, CH (1)

Matos, Esteves & Pacheco (1)

MDC Monaco (10)

Möller (1)

Monnaies d'Antan (8)

Münzen Gut-Lynt (1)

Münzenonline (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (3)

Naumann (2)

Negrini (1)

Niemczyk (1)

Nihon (5)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Nomisma (1)

Numisbalt (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismatica Italia (1)

Numismática Leilões (1)

Palombo (1)

Pruvost (1)

Rauch (4)

Rio de la Plata (1)

Roma Numismatics (2)

Rzeszowski DA (5)

Schulman (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (13)

Spink (3)

St James’s (1)

Stack's (10)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (5)

Tauler & Fau (4)

Teutoburger (8)

UBS (9)

V. GADOURY (2)

Via (3)

VL Nummus (1)

WAG (6)

Westfälische (2)