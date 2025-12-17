FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1870 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- Auflage UNC1,185,100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (353)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30506, welches bei Heritage Auctions für 16.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2020.
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
