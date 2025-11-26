FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Schulman b.v.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC629,666
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 493, welches bei Studio Numismatico Raffaele Negrini für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoins NB
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum29. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
123
