5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Schulman b.v.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC629,666

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 493, welches bei Studio Numismatico Raffaele Negrini für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 26. November 2025
VerkäuferInasta
Datum26. November 2025
ErhaltungVF
Preis
69 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
55 $
Preis in Auktionswährung 200 PLN
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 1. Juli 2025
VerkäuferInasta
Datum1. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. Dezember 2024
VerkäuferInasta
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8. November 2024
VerkäuferNMV Nederlandsche Muntenveiling
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 9. Oktober 2024
VerkäuferInasta
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Schulman - 27. Juni 2024
VerkäuferSchulman
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Negrini - 1. Juni 2024
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Negrini - 1. Juni 2024
VerkäuferNegrini
Datum1. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Naumann - 8. Januar 2023
VerkäuferNaumann
Datum8. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Schulman - 14. Dezember 2022
VerkäuferSchulman
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 10. September 2022
VerkäuferCoins NB
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 29. Mai 2022
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 29. Mai 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum29. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 19. März 2022
VerkäuferCoins NB
Datum19. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
