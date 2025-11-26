5 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 493, welches bei Studio Numismatico Raffaele Negrini für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juni 2024.

Erhaltung UNC (5) AU (2) XF (13) VF (34) F (5) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (1) Service PCGS (2)

