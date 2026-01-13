5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36271, welches bei Heritage Auctions für 2.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2019.

Erhaltung UNC (9) AU (5) XF (23) VF (75) F (15) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (5) VF25 (4) VF20 (1) DETAILS (2) Service NGC (8) PCGS (5)

