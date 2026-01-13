flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC544,309

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (130)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36271, welches bei Heritage Auctions für 2.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 8. Januar 2026
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion WCN - 27. November 2025
VerkäuferWCN
Datum27. November 2025
ErhaltungVF
Preis
69 $
Preis in Auktionswährung 250 PLN
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1636 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 26. August 2025
Verkäufercgb.fr
Datum26. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 20. Februar 2025
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 20. Februar 2025
VerkäuferInasta
Datum20. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 20. Februar 2025
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 20. Februar 2025
VerkäuferInasta
Datum20. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 18. Januar 2025
VerkäuferCoins NB
Datum18. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
