flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC64,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (148)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2701, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 4.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
345 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
44 $
Preis in Auktionswährung 160 PLN
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
44 $
Preis in Auktionswährung 160 PLN
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 3. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion BAC - 27. Mai 2025
VerkäuferBAC
Datum27. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion BAC - 14. Januar 2025
VerkäuferBAC
Datum14. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
