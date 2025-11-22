FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC64,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2701, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 4.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2019.
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
345 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
