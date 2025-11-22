5 Franken 1870 A "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2701, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 4.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2019.

Erhaltung UNC (26) AU (20) XF (51) VF (47) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (4) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (7) Service NGC (19) PCGS (12)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (2)

Artemide Aste (1)

Auction World (6)

Aureo & Calicó (6)

BAC (11)

Baldwin's of St. James's (1)

Beaussant Lefèvre (1)

Bertolami (1)

Busso Peus (1)

Casa de Subastas de Madrid (2)

Cayón (3)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coinhouse (3)

Coins NB (5)

Emporium Hamburg (1)

Florange (2)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (9)

Hess Divo (3)

ibercoin (1)

Ibrahim's Collectibles (2)

Inasta (1)

iNumis (8)

Jean ELSEN (1)

Katz (5)

Künker (9)

M&M AG, CH (1)

MDC Monaco (10)

Monedalia.es (1)

Monnaies d'Antan (6)

Münzen Gut-Lynt (2)

Niemczyk (1)

Nihon (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Numis.be (3)

Numisbalt (1)

NumisCorner (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismatica Genevensis (1)

Olivier Goujon (1)

Patrick Guillard Collection (1)

Pliego (2)

Pruvost (1)

Quai des Enchères (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (8)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (1)

UBS (5)

V. GADOURY (1)

VINCHON (1)

WAG (1)

Wójcicki (1)