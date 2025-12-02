20 Franken 1929 "Typ 1929-1939". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei MDC Monaco für 900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2021.

