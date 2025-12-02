FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1929 "Typ 1929-1939". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Piedfort
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht40,09 g
- Reines Silber (0,8765 oz) 27,2612 g
- Durchmesser34,53 mm
- RandGeriffelter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1929
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionspreise (9)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei MDC Monaco für 900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
859 $
Preis in Auktionswährung 740 EUR
