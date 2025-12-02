flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1929 "Typ 1929-1939". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Piedfort

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht40,09 g
  • Reines Silber (0,8765 oz) 27,2612 g
  • Durchmesser34,53 mm
  • RandGeriffelter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1929
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei MDC Monaco für 900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
859 $
Preis in Auktionswährung 740 EUR
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion cgb.fr - 9. März 2021
Verkäufercgb.fr
Datum9. März 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
540 $
Preis in Auktionswährung 455 EUR
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion cgb.fr - 10. März 2020
Verkäufercgb.fr
Datum10. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Goldberg - 6. September 2017
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Goldberg - 6. September 2017
VerkäuferGoldberg
Datum6. September 2017
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion cgb.fr - 4. Dezember 2013
Verkäufercgb.fr
Datum4. Dezember 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2012
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1929Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen