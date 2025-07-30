flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,918

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1939
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (37)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Warin Global Investments für 14.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
3989 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Numismática Leilões - 30. Juli 2025
VerkäuferNumismática Leilões
Datum30. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
98 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 7. April 2022
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum7. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 10. Dezember 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum10. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion V. GADOURY - 23. Oktober 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 11. September 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 5. Juni 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum5. Juni 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 12. Dezember 2020
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 19. September 2020
VerkäuferJean ELSEN
Datum19. September 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 7. Dezember 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum7. Dezember 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Jean ELSEN - 14. September 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. September 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Warin Global Investments - 15. April 2019
VerkäuferWarin Global Investments
Datum15. April 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1939 auf der Auktion Warin Global Investments - 15. April 2019
VerkäuferWarin Global Investments
Datum15. April 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
