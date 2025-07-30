FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,918
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1939
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6800 USD
Auktionspreise (37)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Warin Global Investments für 14.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2019.
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
3989 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
VerkäuferJean ELSEN
Datum10. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferJean ELSEN
Datum19. September 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
