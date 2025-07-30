20 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Warin Global Investments für 14.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2019.

