FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,910,061
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1938
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 706, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2020.
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
