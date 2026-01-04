20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 706, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (49) AU (29) XF (28) VF (7) Keine Note (11) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (13) MS63 (6) MS62 (2) AU58 (1) AU50 (1) XF40 (2) Service PCGS (14) NGC (12) GENI (1)

