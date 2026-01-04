flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,910,061

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1938
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (124)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 706, welches bei Editions V. GADOURY für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 23 EUR
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Russiancoin - 25. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion La Galerie Numismatique - 21. November 2025
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum21. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Russiancoin - 10. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Cayón - 9. Juli 2025
VerkäuferCayón
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion CNG - 2. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum2. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1938 auf der Auktion Coins NB - 17. Mai 2025
VerkäuferCoins NB
Datum17. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1938Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen