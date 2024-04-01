20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 640, welches bei MDC Monaco für 240 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

Erhaltung UNC (6) AU (7) XF (8) VF (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) AU58 (1) AU50 (2) Service PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aste (1)

CNG (1)

Coinhouse (3)

Creusy Numismatique (1)

Inasta (2)

iNumis (1)

Jesús Vico (1)

Katz (1)

La Galerie Numismatique (1)

MDC Monaco (2)

Möller (2)

NumisCorner (2)

Patrick Guillard Collection (3)

Tauler & Fau (1)