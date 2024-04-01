flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,189,205

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1937
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 640, welches bei MDC Monaco für 240 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion La Galerie Numismatique - 21. November 2025
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum21. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungAU50
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungAU58
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Aste - 8. Mai 2023
VerkäuferAste
Datum8. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion CNG - 9. März 2022
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion CNG - 9. März 2022
VerkäuferCNG
Datum9. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 12. Juni 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum12. Juni 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Jesús Vico - 31. Mai 2021
VerkäuferJesús Vico
Datum31. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Tauler & Fau - 25. September 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum25. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Coinhouse - 21. Oktober 2017
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Coinhouse - 21. Oktober 2017
VerkäuferCoinhouse
Datum21. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1937 auf der Auktion Möller - 20. November 2012
VerkäuferMöller
Datum20. November 2012
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1937Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen