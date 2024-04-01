FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,189,205
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1937
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionspreise (22)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 640, welches bei MDC Monaco für 240 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungAU50
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungAU58
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
