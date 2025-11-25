20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1936 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1416, welches bei MDC Monaco für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung UNC (16) AU (14) XF (22) VF (19) F (3) Erhaltung (slab) MS66 (4) MS65 (5) MS64 (1) MS62 (2) AU58 (4) AU53 (4) AU50 (2) XF40 (2) DETAILS (2) Service PCGS (21) NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (1)

Beaussant Lefèvre (3)

Chaponnière (1)

Florange (1)

Heritage (4)

Heritage Eur (1)

ICE (3)

iNumis (16)

LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)

MDC Monaco (13)

Monnaies d'Antan (9)

Nomisma (1)

NumisCorner (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numphil (1)

Olivier Goujon (4)

Palombo (2)

Patrick Guillard Collection (2)

Schulman (1)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (2)

Westfälische (1)