20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC47,584
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1936
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:970 USD
Auktionspreise (74)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1936 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1416, welches bei MDC Monaco für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1760 $
Preis in Auktionswährung 1500 EUR
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum30. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
