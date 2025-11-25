flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Maison Palombo

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC47,584

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1936
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:970 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1936 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (74)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1936 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1416, welches bei MDC Monaco für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 25. November 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum25. November 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
372 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1760 $
Preis in Auktionswährung 1500 EUR
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 30. Oktober 2024
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum30. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1936 auf der Auktion Florange - 18. Januar 2023
VerkäuferFlorange
Datum18. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1936Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen