20 Franken 1934 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1934 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21862, welches bei Heritage Auctions für 1.380 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2008.

