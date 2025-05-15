flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1934 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC11,785,219

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1934
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (64)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1934 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21862, welches bei Heritage Auctions für 1.380 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
165 $
Preis in Auktionswährung 141 EUR
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Coins NB - 12. Juli 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Varesi - 7. Mai 2025
VerkäuferVaresi
Datum7. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion ibercoin - 18. Dezember 2024
Verkäuferibercoin
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. November 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion AURORA - 17. Oktober 2024
VerkäuferAURORA
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion WCN - 15. August 2024
VerkäuferWCN
Datum15. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Coins NB - 10. August 2024
VerkäuferCoins NB
Datum10. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Karamitsos - 14. April 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum14. April 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Heritage - 4. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum4. April 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Franken 1934 auf der Auktion Heritage - 4. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum4. April 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
