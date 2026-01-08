20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 257, welches bei Numisma, S.A. - Portugal für 480 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2020.

