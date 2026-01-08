FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC24,447,048
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1933
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionspreise (328)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 257, welches bei Numisma, S.A. - Portugal für 480 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 1750 RUB
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
VerkäuferRussiancoin
Datum4. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
