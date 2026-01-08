flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC24,447,048

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1933
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (328)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 257, welches bei Numisma, S.A. - Portugal für 480 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 25. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 1750 RUB
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Dezember 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Aphrodite Art Coins - 14. Dezember 2025
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 27. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum27. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 4. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion AURORA - 28. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum28. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 7. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum7. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 20 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 22. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1933Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen