20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 379, welches bei Maison Palombo für 3.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

