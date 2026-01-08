FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht20 g
- Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
- Durchmesser35 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,234,436
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1929
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 379, welches bei Maison Palombo für 3.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
