flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: { "ru": "Pesek Auctions" }

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht20 g
  • Reines Silber (0,4373 oz) 13,6 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,234,436

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1929
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (20)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1929 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 379, welches bei Maison Palombo für 3.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion La Galerie Numismatique - 21. November 2025
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum21. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
38 $
Preis in Auktionswährung 3050 RUB
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungXF
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 18. Mai 2024
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 18. Mai 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum18. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Aste - 3. Juli 2023
VerkäuferAste
Datum3. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Aste - 8. Mai 2023
VerkäuferAste
Datum8. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 4. April 2023
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 4. April 2023
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum4. April 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Inasta - 22. September 2022
VerkäuferInasta
Datum22. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Coinhouse - 27. März 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum27. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Tauler & Fau - 14. Dezember 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Numisor - 25. Juni 2019
VerkäuferNumisor
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Numismática Leilões - 29. Mai 2019
VerkäuferNumismática Leilões
Datum29. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion Soler y Llach - 27. Februar 2014
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Februar 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Franken 1929 auf der Auktion HERVERA - 27. Februar 2014
VerkäuferHERVERA
Datum27. Februar 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1929Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen