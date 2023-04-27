flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC8,299,260

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1939
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 888, welches bei MDC Monaco für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Coins NB - 29. März 2025
VerkäuferCoins NB
Datum29. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Soler y Llach - 27. Oktober 2022
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS64 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion MDC Monaco - 4. Dezember 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Dezember 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1939 auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1939Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 10 FrankenNumismatische Auktionen