10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC8,299,260
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1939
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 888, welches bei MDC Monaco für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS64 GENI
Preis
