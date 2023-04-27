10 Franken 1939 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1939 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 888, welches bei MDC Monaco für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2021.

