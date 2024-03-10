FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,090,181
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1938
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1220, welches bei iNumis für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferRoma Numismatics
Datum26. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
