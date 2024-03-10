flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,090,181

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1938
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1220, welches bei iNumis für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Artemide Aste - 10. März 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum10. März 2024
ErhaltungMS63 CCG
Preis
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 7 EUR
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Soler y Llach - 27. Oktober 2022
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Roma Numismatics - 26. November 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum26. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Numisor - 25. Juni 2019
VerkäuferNumisor
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Numis.be - 21. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum21. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 10 Franken 1938 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1938Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 10 FrankenNumismatische Auktionen