10 Franken 1938 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1938 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1220, welches bei iNumis für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2014.

Erhaltung UNC (8) AU (6) XF (2) VF (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (3) MS63 (2) AU55 (1) Service NGC (4) PCGS (2) CCG (1)