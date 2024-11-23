flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC52,368

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1937
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (58)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1330, welches bei iNumis für 258 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungXF45
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
69 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion WCN - 21. Dezember 2023
VerkäuferWCN
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Dezember 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1937 auf der Auktion Jean ELSEN - 5. Juni 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum5. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1937Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 10 FrankenNumismatische Auktionen