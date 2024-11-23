FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC52,368
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1937
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (58)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1330, welches bei iNumis für 258 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungXF45
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungAU50
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
