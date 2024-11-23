10 Franken 1937 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1937 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1330, welches bei iNumis für 258 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2014.

