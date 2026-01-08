flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC52,000,416

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1934
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1934 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2551, welches bei H.D. Rauch für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 900 RUB
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 27. März 2024
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 27. März 2024
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum27. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Pars Coins - 26. Juli 2021
VerkäuferPars Coins
Datum26. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Tauler & Fau - 14. Dezember 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Artemide Kunstauktionen - 4. Oktober 2020
VerkäuferArtemide Kunstauktionen
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Darabanth - 19. Dezember 2019
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Darabanth - 19. Dezember 2019
VerkäuferDarabanth
Datum19. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Tauler & Fau - 29. Mai 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum29. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1934 auf der Auktion Russiancoin - 22. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
