10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC52,000,416
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1934
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1934 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2551, welches bei H.D. Rauch für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 900 RUB
Wo zu kaufen?
