10 Franken 1934 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1934 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2551, welches bei H.D. Rauch für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2022.

Erhaltung UNC (3) XF (5) VF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS62 (1) Service NGC (1) PCGS (1)