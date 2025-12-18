flag
10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC31,145,963

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1933
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1820, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Cieszyńskie CN - 26. Mai 2024
VerkäuferCieszyńskie CN
Datum26. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2023
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion BAC - 8. Juni 2022
VerkäuferBAC
Datum8. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion BAC - 26. Januar 2022
VerkäuferBAC
Datum26. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Nomisma - 25. März 2015
VerkäuferNomisma
Datum25. März 2015
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 10 Franken 1933 auf der Auktion Nomisma - 6. November 2014
VerkäuferNomisma
Datum6. November 2014
ErhaltungUNC
Preis
