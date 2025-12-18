FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC31,145,963
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1933
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1820, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
