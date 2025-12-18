10 Franken 1933 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1933 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1820, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.

