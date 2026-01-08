flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1932 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1932 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1932 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC40,287,667

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1932
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1932 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1932 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 443, welches bei MDC Monaco für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 1000 RUB
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Coins NB - 12. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 9. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 12. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Coins NB - 14. September 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 2. Mai 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 26. Januar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Januar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 10 Franken 1932 auf der Auktion Russiancoin - 15. September 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum15. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Beliebte Abschnitte
