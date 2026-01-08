FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
10 Franken 1932 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC40,287,667
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1932
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1932 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 443, welches bei MDC Monaco für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 1000 RUB
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
12
