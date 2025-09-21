FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
10 Franken 1931 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC35,467,583
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1931
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1931 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3779, welches bei Katz Auction für 290 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2020.
