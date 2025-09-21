flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1931 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1931 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1931 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC35,467,583

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1931
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1931 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (50)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1931 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3779, welches bei Katz Auction für 290 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion WCN - 15. August 2024
VerkäuferWCN
Datum15. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Coins NB - 13. April 2024
VerkäuferCoins NB
Datum13. April 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1931 auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
