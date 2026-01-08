flag
10 Franken 1930 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1930 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1930 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC36,986,163

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1930
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1930 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (46)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1930 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 288, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 320 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 10. November 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum10. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 27. März 2024
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 27. März 2024
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum27. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. Februar 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 10 Franken 1930 auf der Auktion Russiancoin - 22. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
