10 Franken 1930 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,680)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
- Durchmesser28 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC36,986,163
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1930
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (46)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1930 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 288, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 320 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2024.
