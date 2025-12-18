flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

10 Franken 1929 "Typ 1929-1939" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 10 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 10 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,680)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2186 oz) 6,8 g
  • Durchmesser28 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC16,291,726
  • Auflage PROOF109

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1929
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Franken 1929 "Typ 1929-1939" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 10 Franken 1929 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 43, welches bei Empire für 130.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 600 RUB
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 37 EUR
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Coins NB - 24. Februar 2024
VerkäuferCoins NB
Datum24. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion WCN - 12. Januar 2023
VerkäuferWCN
Datum12. Januar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Olivier Goujon - 9. Oktober 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungMS65 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 8. Mai 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum8. Mai 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. März 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion AURORA - 28. Januar 2021
VerkäuferAURORA
Datum28. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Numisor - 25. Juni 2019
VerkäuferNumisor
Datum25. Juni 2019
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Numismatica Felsinea S.r.L. - 25. Juni 2018
VerkäuferNumismatica Felsinea S.r.L.
Datum25. Juni 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 10 Franken 1929 auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
