1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Piedfort
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10,12 g
- Reines Silber (0,2717 oz) 8,4502 g
- Durchmesser23 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC15,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1898
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
604 $
Preis in Auktionswährung 520 EUR
VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2019
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
404 $
Preis in Auktionswährung 400 CHF
Verkäufer51 Gallery
Datum10. Februar 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
