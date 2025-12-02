1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. November 2025.

