FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Piedfort

Avers 1 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10,12 g
  • Reines Silber (0,2717 oz) 8,4502 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC15,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1898
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
604 $
Preis in Auktionswährung 520 EUR
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 11. Juni 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 20. November 2019
VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2019
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
404 $
Preis in Auktionswährung 400 CHF
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Boule - 14. November 2018
VerkäuferBoule
Datum14. November 2018
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion 51 Gallery - 10. Februar 2017
Verkäufer51 Gallery
Datum10. Februar 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungAU
Preis
