1 Franken 1914 C "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC43,421

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteCastel-Sarrazin
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (127)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1914 "Sämann" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Castel-Sarrazin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4373, welches bei SINCONA AG für 1.900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
1011 $
Preis in Auktionswährung 871 EUR
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Rossini - 26. November 2025
VerkäuferRossini
Datum26. November 2025
ErhaltungXF
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 700 EUR
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 23. November 2025
VerkäuferChaponnière
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 11. Juni 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 3. Juni 2025
Verkäufercgb.fr
Datum3. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion iBelgica - 12. Dezember 2024
VerkäuferiBelgica
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 24. September 2024
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. Juni 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Palombo - 27. März 2024
VerkäuferPalombo
Datum27. März 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
