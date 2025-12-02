FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1914 C "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC43,421
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1914
- MünzstätteCastel-Sarrazin
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (127)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1914 "Sämann" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Castel-Sarrazin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4373, welches bei SINCONA AG für 1.900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2012.
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
1011 $
Preis in Auktionswährung 871 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
