1 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC50,112,330

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1918
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1918 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6076, welches bei Stack's Bowers für 950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2024.

Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Agora - 28. Oktober 2025
VerkäuferAgora
Datum28. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
24 $
Preis in Auktionswährung 24 USD
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 12. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Via - 4. November 2024
VerkäuferVia
Datum4. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1918 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
