1 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6076, welches bei Stack's Bowers für 950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2024.

