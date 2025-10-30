FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1918 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC50,112,330
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1918
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionspreise (41)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1918 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 6076, welches bei Stack's Bowers für 950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
12
