1 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC92,029,179
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1916
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23115, welches bei Heritage Auctions für 780 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. September 2024.
