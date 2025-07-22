1 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23115, welches bei Heritage Auctions für 780 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. September 2024.

Erhaltung UNC (27) AU (1) XF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (10) MS65 (7) MS63 (2) MS62 (4) Service PCGS (16) NGC (8)

Verkäufer Alle Unternehmen

Ars Time (1)

cgb.fr (2)

Coins NB (2)

Darabanth (1)

Heritage (2)

Karamitsos (3)

Katz (3)

MDC Monaco (13)

Pars Coins (1)

Stack's (2)