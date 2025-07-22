flag
Frankreich

1 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC92,029,179

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1916
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23115, welches bei Heritage Auctions für 780 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. September 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
57 $
Preis in Auktionswährung 49 EUR
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
55 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 25. Juli 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. Juli 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 1. Juni 2022
Frankreich 1 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 1. Juni 2022
VerkäuferStack's
Datum1. Juni 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
