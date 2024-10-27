flag
1 Franken 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,361,102

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 881, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 27. September 2020
VerkäuferStephen Album
Datum27. September 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 14. Juli 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum14. Juli 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 14. Juni 2018
VerkäuferHeritage
Datum14. Juni 2018
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2018
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2018
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Ars Time - 4. November 2014
VerkäuferArs Time
Datum4. November 2014
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
