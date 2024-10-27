1 Franken 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 881, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.

