1 Franken 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,361,102
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1914
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 881, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
VerkäuferStephen Album
Datum27. September 2020
ErhaltungMS65 NGC
