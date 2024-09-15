flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC18,654,148

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1913
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22206, welches bei Heritage Auctions für 900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 74 USD
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 29. Mai 2025
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 29. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
528 $
Preis in Auktionswährung 528 USD
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Solidus Numismatik - 9. März 2021
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2020
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2020
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 25. Oktober 2017
VerkäuferNomisma
Datum25. Oktober 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 10. Mai 2017
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 10. Mai 2017
VerkäuferNomisma
Datum10. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1913Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen