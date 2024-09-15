FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC18,654,148
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1913
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22206, welches bei Heritage Auctions für 900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte