FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,001,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1912
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 9289, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Oktober 2009.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
75 $
Preis in Auktionswährung 75 USD
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 CHF
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion WAG - 1. September 2024
VerkäuferWAG
Datum1. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Solidus Numismatik - 9. März 2021
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2020
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
