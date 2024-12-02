1 Franken 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 9289, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Oktober 2009.

Erhaltung UNC (6) AU (5) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (1) AU58 (1) AU53 (2) Service PCGS (5) NGC (3)