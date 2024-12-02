FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,001,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1912
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 9289, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Oktober 2009.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
75 $
Preis in Auktionswährung 75 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte