1 Franken 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,542,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1911
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 672, welches bei Münzen und Medaillen AG Basel für 6.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2001.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
243 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
