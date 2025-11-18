1 Franken 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 672, welches bei Münzen und Medaillen AG Basel für 6.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2001.

