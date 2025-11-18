flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1911 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,542,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1911
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1911 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1911 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 672, welches bei Münzen und Medaillen AG Basel für 6.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2001.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
243 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 CHF
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 18. Februar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum18. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1911 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1911Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen