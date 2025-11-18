flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,725,318

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1910
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1033, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
382 $
Preis in Auktionswährung 330 EUR
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
997 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 3. März 2020
VerkäuferiNumis
Datum3. März 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Schulman - 28. Januar 2017
VerkäuferSchulman
Datum28. Januar 2017
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
