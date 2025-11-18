FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC7,725,318
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1910
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1033, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
382 $
Preis in Auktionswährung 330 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
997 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
