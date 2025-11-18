1 Franken 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1033, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2024.

Erhaltung UNC (7) AU (2) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) AU58 (1) DETAILS (2) Service PCGS (5) NGC (4) GENI (1)