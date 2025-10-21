FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,923,790
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1909
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1474, welches bei MDC Monaco für 1.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
245 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
246 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Preis
12
