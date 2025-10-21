1 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1474, welches bei MDC Monaco für 1.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung UNC (19) AU (1) XF (2) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (7) MS64 (7) MS62 (1) Service PCGS (12) NGC (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (2)

cgb.fr (5)

Coin Cabinet (1)

Heritage (4)

iNumis (1)

Katz (1)

MDC Monaco (4)

Monnaies d'Antan (3)

NumisCorner (1)

Numisor (2)

Stack's (1)