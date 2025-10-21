flag
1 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,923,790

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1909
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1474, welches bei MDC Monaco für 1.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
245 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
246 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. November 2023
ErhaltungMS65
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. Juli 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 19. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. Juli 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 28. Juli 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. Juli 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2019
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Numisor - 14. November 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. November 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Numisor - 14. Juni 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. Juni 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
