1 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1435, welches bei MDC Monaco für 150.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung UNC (9) AU (3) XF (2) VF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (3) Service PCGS (7) NGC (2)