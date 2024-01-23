flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,961,222

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1908
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1435, welches bei MDC Monaco für 150.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
70 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS62
Preis
130 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. Mai 2022
VerkäuferiNumis
Datum9. Mai 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 27. Oktober 2020
Verkäufercgb.fr
Datum27. Oktober 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 14. Mai 2018
VerkäuferStack's
Datum14. Mai 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungXF
Preis
