1 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,961,222
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1908
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1435, welches bei MDC Monaco für 150.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.
