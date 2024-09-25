FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1907 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,562,745
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1907
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1907 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1156, welches bei MDC Monaco für 2.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum16. August 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum16. August 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum23. September 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
