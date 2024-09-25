flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1907 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,562,745

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1907
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1907 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1907 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1156, welches bei MDC Monaco für 2.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 49 USD
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 49 USD
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion WAG - 11. Februar 2024
VerkäuferWAG
Datum11. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 16. August 2021
VerkäuferStephen Album
Datum16. August 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 16. August 2021
VerkäuferStephen Album
Datum16. August 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS62 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion WAG - 6. Mai 2018
VerkäuferWAG
Datum6. Mai 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 28. Mai 2016
VerkäuferHeritage Eur
Datum28. Mai 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 23. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum23. September 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1907 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1907Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen