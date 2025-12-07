FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1906 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,908,100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1906
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1906 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1931, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte