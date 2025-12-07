flag
1 Franken 1906 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,908,100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1906
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1906 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1906 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1931, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 28. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 28. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 24. September 2024
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Jesús Vico - 9. Juni 2022
VerkäuferJesús Vico
Datum9. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 7. September 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. September 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 3. August 2021
Verkäufercgb.fr
Datum3. August 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 27. Juli 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. Juli 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Solidus Numismatik - 9. März 2021
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2019
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1906 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
