1 Franken 1905 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,003,526

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1905
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1905 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 815, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 27. November 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
169 $
Preis in Auktionswährung 169 USD
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Grün - 12. November 2025
VerkäuferGrün
Datum12. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
151 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 25. Januar 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Januar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 15. Dezember 2021
VerkäuferTauler & Fau
Datum15. Dezember 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Spink - 7. Juni 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juni 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 16. Juni 2020
VerkäuferOlivier Goujon
Datum16. Juni 2020
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 30. Mai 2020
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum30. Mai 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Spink - 19. Juli 2019
VerkäuferSpink
Datum19. Juli 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2019
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2018
VerkäuferStack's
Datum17. Oktober 2018
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Numisor - 14. November 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. November 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 21. Juni 2012
Verkäufercgb.fr
Datum21. Juni 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
