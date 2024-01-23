FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1905 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,003,526
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1905
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1905 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 815, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Wo zu kaufen?
