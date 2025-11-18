1 Franken 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 411, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 6.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2025.

