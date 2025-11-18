flag
1 Franken 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1904
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (45)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 411, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 6.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. März 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 27. November 2025
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 27. November 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS63
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2023
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 15. Juni 2021
Verkäufercgb.fr
Datum15. Juni 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 2. Mai 2020
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum2. Mai 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 3. März 2020
VerkäuferiNumis
Datum3. März 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion London Coins - 1. September 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2019
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2019
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
