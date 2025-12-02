flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1903 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC472,283

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1903
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1903 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (82)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1903 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Maison Palombo für 3.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
464 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF25
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungVF25
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 18. August 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum18. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 27. März 2024
VerkäuferPalombo
Datum27. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. Januar 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Gärtner - 17. Oktober 2022
VerkäuferGärtner
Datum17. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23. September 2022
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum23. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungAU58 PCGS
Zu versteigern
Frankreich 1 Franken 1903 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
