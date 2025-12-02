FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1903 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC472,283
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1903
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (82)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1903 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Maison Palombo für 3.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
464 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF25
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungVF25
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum18. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte