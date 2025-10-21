FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1902
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (44)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 815, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
169 $
Preis in Auktionswährung 169 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis

Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis

Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis

VerkäuferPesek Auctions
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis

