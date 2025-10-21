flag
1 Franken 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1902
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (44)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 815, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
169 $
Preis in Auktionswährung 169 USD
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 9. Juli 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. Juli 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2024
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 31. Januar 2024
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 31. Januar 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
