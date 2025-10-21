1 Franken 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 815, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Oktober 2022.

Erhaltung UNC (23) AU (8) XF (3) VF (1) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (6) MS64 (8) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (1) Service PCGS (20) NGC (6) GENI (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

cgb.fr (11)

Chaponnière (2)

Coinhouse (1)

Creusy Numismatique (2)

Grün (1)

Heritage (4)

iNumis (4)

Katz (1)

MDC Monaco (7)

Monnaies d'Antan (4)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numis.be (1)

Numisor (1)

Pesek Auctions (1)

Pruvost (2)

WAG (1)